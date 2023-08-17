Футбольный «Аль-Хиляль» отреагировал на просьбу Янниса Адетокунбо подписать контракт с ним

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» отреагировал на шутливое сообщение лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо о том, что он хочет перейти в их команду.
«Аль-Хиляль», вы можете подписать контракт со мной. Я выгляжу как Килиан Мбаппе», — написал Яннис.
«Твоё джерси уже готово. Добро пожаловать в семью «Аль-Хиляль», — ответили в клубе.
Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Килиана Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему предложить контракт сроком на один год с зарплатой € 700 млн. Таким образом, саудовский клуб готов потратить на игрока € 1 млрд.
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
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