Уилл Бартон: современные игроки не так сильно любят играть в баскетбол, как мы
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Американский профессиональный баскетболист, выступающий за «Торонто Рэпторс», Уилл Бартон высказался по поводу современной культуры баскетбола.
«Это странно. Мне кажется, что современные игроки не любят играть в баскетбол так же сильно, как мы. Сейчас проводится больше тренировок. Они больше не играют в баскетбол на улице. Если это не какое-нибудь значимое мероприятие или тренировочный лагерь — они не будут играть», — сказал Бартон в одном из подкастов.
В нынешнем сезоне Бартон принял участие в 40 матчах за «Вашингтон Уизардс», набирая в среднем 7,7 очка, делая 2,8 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,7, трёхочковых – 38. После этого игрок перешёл в «Торонто», за который провёл 17 игр.
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