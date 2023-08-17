Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уилл Бартон: современные игроки не так сильно любят играть в баскетбол, как мы

Уилл Бартон: современные игроки не так сильно любят играть в баскетбол, как мы
Комментарии

Американский профессиональный баскетболист, выступающий за «Торонто Рэпторс», Уилл Бартон высказался по поводу современной культуры баскетбола.

«Это странно. Мне кажется, что современные игроки не любят играть в баскетбол так же сильно, как мы. Сейчас проводится больше тренировок. Они больше не играют в баскетбол на улице. Если это не какое-нибудь значимое мероприятие или тренировочный лагерь — они не будут играть», — сказал Бартон в одном из подкастов.

В нынешнем сезоне Бартон принял участие в 40 матчах за «Вашингтон Уизардс», набирая в среднем 7,7 очка, делая 2,8 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,7, трёхочковых – 38. После этого игрок перешёл в «Торонто», за который провёл 17 игр.

Слова Пирса о крупных контрактах:
Пирс: многие, кто подписывает большой контракт, больше не испытывают голода до баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023