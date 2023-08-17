Гилберт Аренас осудил Зал славы НБА за низкие стандарты

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался по поводу уровня игроков, которые находятся в Зале славы НБА.

«Успех команды не должен иметь никакого отношения к этой двери. Нельзя входить в эту дверь вместе с Майклом Джорданом, Ларри Бёрдом, имея посредственную статистику. Некоторые из этих людей даже не должны быть там. Вы должны быть вершиной игры. Зал славы должен быть предназначен только для самых лучших», — сказал Аренас в своём подкасте.

Ранее Аренас рассказал, что маленькие пятёрки (small-ball) впервые начал использовать «Чикаго Буллз» в 90-х. При таком стиле габариты и рост игроков отходят на второй план, а во главу угла ставится скорость.