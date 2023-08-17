Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас осудил Зал славы НБА за низкие стандарты

Гилберт Аренас осудил Зал славы НБА за низкие стандарты
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался по поводу уровня игроков, которые находятся в Зале славы НБА.

«Успех команды не должен иметь никакого отношения к этой двери. Нельзя входить в эту дверь вместе с Майклом Джорданом, Ларри Бёрдом, имея посредственную статистику. Некоторые из этих людей даже не должны быть там. Вы должны быть вершиной игры. Зал славы должен быть предназначен только для самых лучших», — сказал Аренас в своём подкасте.

Ранее Аренас рассказал, что маленькие пятёрки (small-ball) впервые начал использовать «Чикаго Буллз» в 90-х. При таком стиле габариты и рост игроков отходят на второй план, а во главу угла ставится скорость.

Материалы по теме
Гилберт Аренас рассказал, какой клуб НБА первым начал практиковать маленькие пятёрки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023