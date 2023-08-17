«Один титул — круто, но два — ещё лучше». Лабери — о целях УНИКСа на новый сезон
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Тяжёлый форвард УНИКСа Луи Лабери поприветствовал болельщиков казанской команды, а также высказался о целях на новый сезон.
«Привет всем болельщикам Казани! Я успел соскучиться за лето, которое я провёл за пределами России и Татарстана. Рад вернуться и присоединиться к нашей обновлённой команде. Ожидания от сезона? Ожидаю, что у нас получится выстроить командную химию в обновлённом составе, выигрывать, насколько это будет возможным, и защитить звание чемпиона. Один титул – это круто, но два – ещё лучше», — сказал Лабери на канале УНИКСа в YouTube.
Напомним, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ минувшего сезона. В финальной серии со счётом 4-1 казанцы победили «Локомотив-Кубань». Для УНИКСа этот титул стал первым в турнире.
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