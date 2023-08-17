Моня: в НБА перед матчами давали плейбук, у Коби Брайанта было написано: «Умеет всё»

Знаменитый российский баскетболист Сергей Моня высказался о предматчевом анализе в НБА, а также вспомнил игру против легендарного Коби Брайанта.

«В НБА всё быстро и конкретно. Давали плейбук про каждого игрока с его характеристиками. Сильные и слабые стороны, статистика, разумеется, и комбинации. Перед игрой тренер показывал на доске нюансы: как нужно играть и действовать персонально против конкретных игроков. У Коби Брайанта было написано: «Умеет всё». Я ржал просто.

Удалось ли сыграть против Коби? Да, но мало. Я вышел в самом конце. Стою, передо мной Коби. Какие могут быть ощущения? Раньше видел его только по телевидению. Стоял и думал: «Главное, чтобы он через меня не забил». За получение сыграл, чтобы он не получил. В том нападении он не получил, но потом, конечно, что-то забил», — сказал Моня на канале PonkraSHOW в YouTube.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: