НБА опубликовала расписание сезона-2023/2024

Национальная баскетбольная ассоциация обнародовала расписание 78-го сезона ассоциации, сообщает официальный сайт организации.

Регулярный сезон пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 24 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Позднее в тот же день в Сан-Франциско пройдёт ещё один поединок «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз». В последний день регулярного сезона 14 апреля на площадки выйдут все 30 клубов.

Команды сыграют по 82 встречи, при этом на данный момент определено расписание для 80 матчей каждого клуба. Точные даты игр и соперники по 30 матчам на неделе с 4 по 10 декабря ещё не определены, поскольку зависят от результатов группового этапа нового внутрисезонного турнира НБА. В этот период каждый клуб сыграет по две недостающих встречи.

Плей-ин пройдёт с 16 по 19 апреля, а плей-офф стартует 20 апреля. Первый матч финала сезона-2023/2024 состоится 6 июня.

Новый внутрисезонный турнир НБА стартует 3 ноября. Групповая стадия завершится 28 ноября, четвертьфиналы пройдут 4-5 декабря, полуфиналы – 7 декабря, а финал – 9 декабря. Все матчи, кроме финала, пойдут в зачёт регулярного сезона.

Звёздный уик-энд НБА запланирован на 16-18 февраля.