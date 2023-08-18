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Баскетбольные новости за сегодня, 18 августа 2023 года: «Портленд» не обменивает Дэмьена Лилларда в «Майами Хит»

«Портленд» не торопится с Лиллардом, Игуодала высказался о Карри. Главное к утру в НБА
Артемий Берстенев
Главное к утру в НБА — 18 августа 2023 года
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Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 18 августа 2023 года от «Чемпионата».

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«Портленд» по-прежнему не проявлял интереса». Ситуация с Дэмьеном Лиллардом застопорилась

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» не заинтересовано проводить переговоры с «Майами Хит» по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Об этом сообщает обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон в социальных сетях.

«Возвращаясь к этой теме. «Портленд» по-прежнему не проявлял интереса к заключению сделки по Лилларду с «Майами». Как по мне, у Дэмьена есть много рычагов воздействия на руководство своего клуба. Вопрос только один — к каким грязным приёмам он готов прибегнуть», — написал Джексон.

Напомним, НБА сделала всё таким образом, чтобы матч между «Майами» и «Портлендом» состоялся 27 февраля. Сразу после дедлайна лиги на обмены. Иными словами — в НБА готовы к переходу Лилларда.

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«Стефен Карри заслуживал стать MVP финальной серии». Андре Игуодала — о финале НБА 2015 года

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2015, 2017, 2018, 2022) Андре Игуодала высказался о награде MVP финальной серии, которую он получил в 2015 году. Тогда «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-2.

«Стефен Карри заслуживал стать MVP финальной серии. Он заслуживал это ещё раньше — не только в 2022 году. Награду дали мне — это круто. Я знаю, какое влияние оказал на игру. Не думаю, что нужны объяснения со стороны о том, какую работу я проделал», — заявил Игуодала в подкасте Гилберта Аренаса.

В финале НБА 2015 года Игуодала набирал в среднем 16,3 очка, 5,8 подбора и 4,0 передачи. Тем временем на счету Стефена Карри — 26,0 очка, 6,3 передачи и 5,2 подбора.

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  • Центровой «Хьюстон Рокетс» Джок Лэндейл получил повреждение голеностопа во время товарищеского матча между сборными Австралии и Южного Судана — ESPN.
  • Бывшие игроки НБА Ноа Вонле и Йоги Феррелл продолжат профессиональную карьеру в китайском «Шанхай Шаркс» — Sportando.
  • Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар успешно перенёс операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена — пресс-служба клуба.
  • Бывший бигмен НБА Фрэнк Камински и сербский «Партизан» достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта — Eurohoops.
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