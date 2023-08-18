Генменеджер «Голден Стэйт» высказался о внутрисезонном турнире НБА

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи-младший заявил, что команда будет серьёзно готовиться к новому внутрисезонному турниру НБА.
«Мы собираемся показать очень конкурентоспособную игру на этом турнире. Мы хотим выиграть его», — приводит слова Данливи-младшего Bleacher Report.
Напомним, все матчи группового этапа внутрисезонного турнира пройдут в ноябре. Будут задействованы четыре пятницы (3, 10, 17 и 24 ноября) и три вторника (14, 21 и 28 ноября). На групповом этапе коллективы разбиты на шесть квинтетов: три из них составлены из клубов Западной конференции и три — из Восточной. «Уорриорз» 3 ноября сыграют с «Оклахома-Сити Тандер», 14 ноября примут «Миннесоту Тимбервулвз», 24 ноября – «Сан-Антонио Спёрс», 28 ноября отправятся на встречу с «Сакраменто Кингз» в рамках группы C.
Юный игрок совершил проход и забил с сопротивлением Карри:
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