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Ричард Джефферсон: это называется сербский грипп. Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем

Ричард Джефферсон: это называется сербский грипп. Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем
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Чемпион НБА 2016 года, а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон в шутку высказался о том, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропускал гостевые матчи с «Денвер Наггетс» Николы Йокича с ноября 2019 года.

«Это называется сербский грипп. Такое в НБА случалось и прежде. Есть много вариантов гриппа. Например, вирус Шака или Коби. Раньше я не говорил, что Эмбиид прячется от Йокича, но сейчас хочу сделать официальное заявление. Эмбиид, хватит избегать встреч с Йокичем! Я буду считать, что ты прячешься от Йокича, пока вы не сыграете друг против друга. Джоэл, как будешь реагировать на это заявление?» — сказал Джефферсон в эфире ESPN.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:

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