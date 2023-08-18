Кто лицо НБА? Какое будущее у «Бостона»? Авторы раздела отвечают на комментарии

Что тут вообще творится? Это формат, в котором авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают на интересные комментарии читателей, оставленные под различными новостями и статьями. Не забываем, что мнений много и вовсе не обязательно, что чья-то позиция совпадает с вашей — в этом и прелесть.

Автор баскетбольного раздела Андрей Антсон — о перспективах «Бостона» в плей-офф. Реакция на комментарий dreamoftheparadise

Новая возможность в очередной раз вылететь из плей-офф.

– выразил мнение пользователь под ником dreamoftheparadise.

Полностью разделяю опасения пользователя. «Бостон», по моему мнению, в очередной раз не решил главную свою проблему — отсутствие хорошего разыгрывающего с отличными плеймейкерскими способностями. «Селтикс» который год подряд имеют отличный состав с достаточной глубиной — есть множество игроков, способных отлично защищаться, способных эффективно исполнять броски с разных дистанций. Но нет «мозга» на площадке, который бы это всё связал в единую работающую систему.

Хорошо, если у вас нет такого игрока, то нужен отличный системный тренер, которым «кельты» обладали в сезоне-2021/2022. В итоге интимный скандал, увольнение Име Удоки, а руководство решило снова нанять молодого тренера из собственной системы. С Удокой всё получилось, но с Джо Маззуллой пока нет. Проблемы в серии с «Атлантой», семь игр с разваливающейся «Филадельфией», где Харден выдал в общей сложности два-три хороших перформанса, а Эмбиид снова мучился от болячек. Затем поражение в серии с «Майами» с кучей незадрафтованных игроков и не самой лучшей версией Джимми Батлера. Есть у меня предположение, что если бы Име продолжил тренировать команду, то «Бостон» вышел бы в финал второй год подряд.

Име Удока и Стив Керр во время финала НБА 2022 года Фото: Elsa/Getty Images

Умный разыгрывающий и/или умный наставник особенно нужен Джейсону Тейтуму, который поражает своей нестабильной игрой в плей-офф. Пойнт-гард по типу Криса Пола помог бы Тейтуму перестать исполнять неэффективные броски.

Тем не менее в лиге установился относительный паритет, а значит, реальными шансами на чемпионство обладает множество команд. Судьба титула во многом зависит от внешних обстоятельств, поэтому, если «Бостону» повезёт со здоровьем, а их соперникам нет, мы вполне можем увидеть 18-е чемпионство «Селтикс» в следующем сезоне.

Поразмышляли о Патрике Беверли. Что он вообще из себя представляет? Андрей Антсон отвечает читателю aplosixis

Патрик, не боишься второй год подряд оказаться вне плей-офф?

— спросил пользователей aplosixis. Но Беверли вряд ли читает «Чемпионат», несмотря на то что играл в России.

Патрик Беверли — это тот игрок, которого ты ненавидишь, когда он играет за соперника, но обожаешь, когда он в твоей команде. Можно понять все эмоции насчёт ветерана НБА, но нельзя не восхититься его серией попаданий в плей-офф. С сезона-2012/2013, когда Патрик попал в НБА, до сезона-2021/2022 защитник всегда оказывался в плей-офф, если не считать сезон-2017/2018, где он пропустил почти весь год из-за травмы. Беверли пришлось пройти нелёгкий путь, прежде чем попасть в лигу, но это позволило ему развить невероятные ментальные качества. Именно эти характеристики позволяет ему до сих пор иметь спрос среди серьёзных команд лиги.

Патрик Беверли и Джеймс Харден в «Хьюстоне» Фото: Christian Petersen/Getty Images

35-летний защитник сыграет следующий сезон в «Филадельфии». На фоне драмы с Джеймсом Харденом перспективы команды неясны, но при условии, что Эмбиид останется, нет причин полагать, что «Сиксерс» не пройдут в плей-офф. А именно во время постсезона опыт и психология Беверли особенно важны. Однако нельзя не отметить, что возраст настигает игрока.

В минувшем сезоне баскетболист показал свой худший результат в карьере по показателю Win Shares/48 (вклад одного игрока в итоговые победы команды за 48 минут игры. — Прим. «Чемпионата») — 0,79, тогда как средний показатель в лиге равняется 1,00. Возможно, следующий сезон станет последним для Патрика, который после завершения спортивной карьеры полностью сосредоточится на собственном подкасте.

Стефен Карри — любимчик Рика Бэрри, или Кто всё-таки является лицом НБА по Андрею Антсону

Плохо объяснил — просто забыл добавить, что они из одной франшизы.

— неоднозначно написал viacheslavolegovich.

Новость с комментарием: Легенда НБА объяснил, почему Стефен Карри является главным лицом лиги

Мы могли бы со спокойной душой обвинить Рика Бэрри в предвзятости к «Уорриорз», где он провёл лучшие годы своей карьеры, если бы легенда не представил нам интересный аргумент для рассмотрения. Бэрри говорит о том, что Карри является настоящим лицом лиги, так как он не обладает нечеловеческими данными и атлетизмом, как у Леброна Джеймса, а значит, рядовому болельщику легче ассоциировать себя с ним. Рост Карри составляет 188 см, и он уже с лёгкостью претендует на звание лучшего игрока в истории лиги ниже 190 см или даже 195 см.

Помимо этого, Стефен совершил революцию в баскетболе, оказав влияние не только на лигу, но и на все школы, университеты, академии. Подавляющее большинство детей и тинейджеров сейчас хотят играть, как Карри, а не как Леброн. Все тренируют трёхочковые броски, которые уже давно ценятся молодыми больше, чем старые добрые данки от Леброна. С каждым годом на драфте мы будем видеть всё больше «шутеров», а не «слэшеров».

Стефен Карри против Леброна Джеймса Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Тем не менее имя Леброна до сих пор намного известнее, чем имя Карри. Король продолжает бороться за звание величайшего баскетболиста в истории, а Стефен никогда уже не подойдёт близко к подобному званию, хотя по завершении карьеры, думаю, заслужит своё место в десятке лучших баскетболистов в истории. Леброн играет с 2003 года: он вездесущ, он вечен, он объединяет поколения.

Предлагаю скучный вывод: в лиге есть два неоспоримых лица лиги. Проблема, скорее, заключается в том, что пока никто из игроков не смог подойти близко к статусу Карри и Леброна, а они оба уже близки к завершению карьеры.