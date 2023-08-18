Баскетболист, врезавшийся в дерево, заявил, что пытался увернуться от кошки на дороге

Баскетболист любительской команды «Бизоны» Борис Спрыгин рассказал, что врезался в дерево из-за того, что пытался увернуться от кошки на дороге.

«Произошло ДТП, я был в своей машине за рулём. Кошка перебегала дорогу. Я, конечно же, не хотел задавить её и пытался увернуться, из‑за чего врезался в дерево. У девушки, которая была со мной в автомобиле, перелом ноги. Сознания она не теряла, я помог достать её. У неё нет претензий ко мне. Вызвали скорую, она отправилась в больницу, а я пошёл домой отмываться от крови. У меня тоже были раны, но я не стал обращаться к врачам. Со мной всё в порядке. Во время ДТП я был трезвый. Когда пришёл домой, решил снять стресс, немного выпил.

При этом меня подают в интернете как преступника какого‑то, хотя я никого не убивал, ничего страшного не произошло. В тот момент полиция объявила меня в федеральный розыск. Мне инкриминируют нарушение по статье 12.27 часть 2 (КоАП РФ). В итоге полиция опросила меня и отпустила, я уже дома. Проблем никаких нет, тема высосана из пальца», — приводит слова Спрыгина «Матч ТВ».