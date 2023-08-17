На баскетболиста, врезавшегося в дерево, составили протокол за пьяную езду

На 33-летнего баскетболиста любительской команды «Бизоны» Бориса Спрыгина составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки.
По данным телеграм-канала SHOT, за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью пассажирки, против баскетболиста также начали административное расследование. В общей сложности Спрыгина ждут штрафы на сумму около 50 тыс. рублей и лишение прав на несколько лет.
43-летняя пострадавшая Анна Павлова сейчас в больнице с травмами. Пьяный Спрыгин не вызвал ей скорую, оставил девушку своего друга заблокированной в кабриолете Ford Mustang и сбежал с места аварии. Если врачи подтвердят у неё тяжкий вред здоровью, то звезде шоу «Экс на пляже» будет грозить до двух лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что водитель скрылся с места происшествия после того, как врезался в дерево на Подольской улице в Москве. На пассажирском сиденье осталась его спутница. Источник со ссылкой на очевидцев сообщает, что после аварии она плохо формулировала мысли и невнятно артикулировала звуки. Женщину вытащили очевидцы, она была госпитализирована.
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