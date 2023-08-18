Тренер «Монако» Саша Обрадович рассказал о состоянии Кембы Уокера

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович высказался о новичке команды Кембе Уокере.

«Приход Уокера, безусловно, повышает уровень нашей команды. Тем не менее мы должны действовать осторожно, оценивая его физическое состояние и готовность оправдать высокие ожидания.

Его прошлые проблемы с коленом, решающий фактор его ухода из НБА, подчёркивают необходимость тщательного анализа. Нам нужно позаботиться об этом сейчас, уделить этому внимание и посмотреть, насколько он готов. На самом деле мы ещё ничего не знаем, кроме того, что он с нами на бумаге.

У нас четыре звёздных защитника? Это не гарантия успеха. Нам нужна сплочённая команда, необходим баланс между игроками, которые отвечают за креатив в атаке, учитывая их сильные стороны. Это всегда лучший вариант для построения команды.

У нас четыре креативных игрока, каждому из которых нужны мяч, игровое время и очки. Как бы это ни выглядело феноменально на бумаге, с другой стороны, это головная боль для тренера», — приводит слова Обрадовича Mozzart Sport.