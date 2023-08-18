Глава Федерации баскетбола Украины обвинил игроков сборной в дезертирстве
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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал выступление национальной команды в предварительном квалификационном турнире Олимпиады 2024 года, который проходит в Стамбуле. Сборная Украины дошла до полуфинала, где уступила Хорватии (70:85).
«Не могу не поблагодарить ребят, которые сражались за Украину на турнире в Стамбуле. Вы наша гордость. К сожалению, не смогли пройти сборные Турции и Хорватии. Они были в полных составах со своими лучшими игроками.
Наша сборная честно билась, но о нашем составе — отдельно в понедельник. Сказать, что мне стыдно — мало, это позор и дезертирство. Есть объективно травмированные, но есть и другие случаи. Всё в понедельник», — приводит слова Бродского сайт Федерации баскетбола Украины.
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