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Энес Кантер объяснил, почему выступает против трансгендеров в женском спорте

Энес Кантер объяснил, почему выступает против трансгендеров в женском спорте
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом объяснил, почему категорически не поддерживает идею трансгендеров в женском спорте.

«Слушайте все, я уважаю выбор людей, но позвольте мне объяснить. Для вас нормально, если ваша дочь будет делить туалет, раздевалку или душевую с биологическим мужчиной. Он может быть подвергнута домогательствам или вообще изнасилованию.

Я поддерживаю свободу, но это несправедливо по отношению ко всем девушкам, которые чувствуют себя некомфортно и стесняются говорить об этом. Кто-то должен стать их голосом», — написал Кантер на своей странице в социальной сети.

Ранее Кантер предложил позвать его в женскую Национальную баскетбольную ассоциацию.

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