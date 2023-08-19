38-летний Леброн Джеймс продемонстрировал свою физическую форму

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал свою актуальную физическую форму перед стартом 21-го сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

38-летний американский баскетболист опубликовал несколько фотографий с тренировки на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.

Ранее стало известно, что Джеймс следующим летом может оказаться в «Филадельфии Сиксерс», чтобы сыграть вместе со своим сыном Бронни.