Лонзо Болл — о школьных годах: люди платили сотни долларов, чтобы увидеть старшеклассников

25-летний защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл рассказал о школьном периоде карьеры.

«В то время я был на световые годы впереди остальных. Мог играть на позиции разыгрывающего в атаке, но становиться центровым при защите своего кольца. Для меня было очень легко играть на уровне старшей школы.

Мой выпускной год был похож на кино. К нам пришёл мой брат, Ламело, и люди были готовы находить билеты за сотни долларов, чтобы увидеть матч старшеклассников. Это было довольно дико», — сказал Болл в подкасте Трея Янга.

Напомним, Болл не играет с начала 2022 года. Игрок полностью пропустил минувший сезон из-за травмы колена.

Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году Болл может стать неограниченно свободным агентом.