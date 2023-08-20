Отец Джа Моранта: мой сын попадает в неприятности из-за собственных решений

Во время разговора с гостями Up Next Elite Camp в Новом Орлеане Ти Морант, отец скандального разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, рассказал об отношении к провокационным выходкам своего сына.

«Мой сын не попадал в проблемы из-за окружающих его людей. Он попадал в проблемы из-за своих решений. Всегда отдавайте отчёт о каждом решении, которое вы принимаете. Малейшая вещь может оказать очень большое влияние на вашу жизнь», — приводит слова Моранта Yardbarker.

Морант был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей. В дальнейшем он получил вторую дисквалификацию на 25 матчей за аналогичный инцидент.