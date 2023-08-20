Отец Джа Моранта: мой сын попадает в неприятности из-за собственных решений
Поделиться
Во время разговора с гостями Up Next Elite Camp в Новом Орлеане Ти Морант, отец скандального разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, рассказал об отношении к провокационным выходкам своего сына.
«Мой сын не попадал в проблемы из-за окружающих его людей. Он попадал в проблемы из-за своих решений. Всегда отдавайте отчёт о каждом решении, которое вы принимаете. Малейшая вещь может оказать очень большое влияние на вашу жизнь», — приводит слова Моранта Yardbarker.
Морант был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей. В дальнейшем он получил вторую дисквалификацию на 25 матчей за аналогичный инцидент.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
-
18:01
-
16:58
-
16:12
-
15:46
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
13:37
-
13:21
-
12:17
-
12:05
-
11:14
-
10:57
-
10:08
-
10:02
-
09:52
-
09:23
-
08:26
-
07:20
-
06:30
-
05:11
-
00:25
- 18 августа 2023
-
23:30
-
23:19
-
22:59
-
22:31
-
22:00
-
21:23
Партнерский контент