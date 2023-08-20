Финляндия определилась с заявкой на ЧМ-2023

Сборная Финляндии определилась с заявкой из 12 баскетболистов на чемпионат мира-2023, сообщает официальный «твиттер» турнира.

В него вошли Микаэль Янтунен («Тревизо»), Хенри Кантонен («Каухайоки»), Миро Литтл («Бэйлор Беарз»), Александер Мадсен (АЕК), Лаури Маркканен («Юта Джаз»), Эдон Максхуни («Крайльсхайм Мерлинс»), Алекс Мёрфи («Леванга Хоккайдо»), Оливье Нкамхуа («Теннесси Волонтирс»), Сасу Салин («Тенерифе»), Илари Сеппяля («Сен-Шамон»), Элиас Валтонен («Росток Сивулвз»).

Финляндия под руководством главного тренера Ласси Туови сыграет в группе Е с Австралией, Японией и Германией 25, 27 и 29 августа соответственно. Матчи пройдут в городе Окинава на «Окинава-Арене».

Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября. Турнир принимают Япония, Филиппины и Индонезия.