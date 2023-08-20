Сборная Испании назвала состав на ЧМ-2023

Мужская сборная Испании определила состав на чемпионат мира-2023, сообщает eurohoops.net.

В число 12 игроков вошли: Алекс Абринес («Барселона»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Дарио Брисуэла («Барселона»), Виктор Клавер («Валенсия Баскет»), Альберто Диас («Уникаха»), Хуан Нуньес («Ратиофарм Ульм»), Руди Фернандес («Реал» М), Усман Гаруба («Оклахома-Сити Тандер»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Уилли Эрнангомес («Барселона»), Серхио Юль («Реал» М), Хоэль Парра («Барселона»).

Хайме Фернандес («Леново Тенерифе») будет первым запасным. Он заменит Альберто Диаса, если он не сумеет восстановиться от травмы. Альберто Абдале, Хайме Прадилья и Себас Сайс не попали в заявку.

Испания сыграет на чемпионате мира в группе G. Её соперниками будут Кот-д’Ивуар, Бразилия и Иран, матчи пройдут в Джакарте 26, 28 и 30 августа соответственно. ЧМ-2023 с 25 августа по 10 сентября принимают Индонезия, Япония и Филиппины.