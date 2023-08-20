Лу Уильямс отреагировал на возможное переименование премии лучшему запасному в его честь

Бывший атакующий защитник «Филадельфии», «Клипперс» и «Атланты» Лу Уильямс рассказал, как бы отреагировал, если бы премия лучшему шестому игроку НБА носила его имя.

«Чтобы премию лучшему шестому игроку назвали в мою честь? Для меня это было бы гордостью. Но если не в мою честь, то в честь Джамала Кроуфорда. Если не в его – то в честь Ману Джинобили. Мы втроём гордо получали эти награды, мы сделали из этого образ жизни. Мы показали молодым игрокам, что, даже если вы не стали суперзвёздами, вы можете сильно влиять на игру. Конечно, драться за это не буду. И отказываться от такой чести тоже не стану. Но если не я, то Джамал. А если не Джамал, то точно Ману. Мы изменили то, как к роли запасного относятся зрители и сами игроки», — цитирует слова Уильямса TMZ Sports.

Лу Уильямс — трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку (2015, 2018, 2019). Вместе с Уильямсом три раза награду получал только Джамал Кроуфорд.