Терренс Росс: сербская команда сделала мне предложение, посмотрим

Выступавший в прошлом сезоне за «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз» атакующий защитник Терренс Росс, который стал свободным агентом, подтвердил, что получил предложение о контракте от сербской команды. Ранее появлялись слухи об интересе к Россу со стороны «Партизана» (Белград). Ветеран НБА ответил на вопрос одному из фанатов во время своего стрима.

«Да, сербская команда сделала мне предложение. Посмотрим», — цитирует Росса сайт Eurohoops.

Последний сезон, который стал для Росса 11-м в НБА, ветеран провёл в «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз». В среднем он набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и совершал 1,5 передачи в 63 матчах.

В «Партизане» на позиции Росса играет Джеймс Наннэлли, который недавно продлил свой контракт с клубом.