Патрик Беверли рассказал о дружбе с Джеймсом Харденом

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли дал комментарий по поводу своего товарища по команде Джеймса Хардена.

«Джеймс — мой очень хороший друг. Очень, очень, очень, очень хороший друг. Наши мамы — лучшие подруги. Когда я пришёл в НБА, мы всё время проводили вместе. Шесть лет, мой звёздный приятель. Так что я очень хорошо знаком с Джеймсом, и я очень рад. Мне не терпится начать всё сначала. Он знает, что я здесь. Так что посмотрим.

Его спор с Мори? Это сложный вопрос, потому что я знаю обоих парней. Понимаю обоих. Просто здесь так много деталей, о которых нам неизвестно», — приводит слова Беверли Sun Herald.

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.