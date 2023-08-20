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Эдвардс рассказал, почему Дюрант является его любимым игроком

Эдвардс рассказал, почему Дюрант является его любимым игроком
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Американский баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», высказался по поводу звёздного игрока «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Дюрант мой любимый игрок. Он просто любит игру. Он напоминает мне меня. Ему всё равно. Он просто выходит на площадку и делает своё дело. Большинство людей придают игре слишком большое значение. Для него же всё просто: ты либо попадаешь в корзину, либо нет. Вот за это я и люблю Кей Ди», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.

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