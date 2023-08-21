«Самара» усилила состав американским победителем Лиги чемпионов ФИБА

Американский защитник Джавонта Хоукинс стал игроком «Самары». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон.
В сезоне-2022/2023 Хоукинс выступал в составе «Баскетс Бонн». В 21 матче Бундеслиги в среднем набирал 9,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 1,1 передачи. Также сыграл в восьми матчах Лиги чемпионов ФИБА: 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи. Является победителем Лиги чемпионов ФИБА 2023 года (в финальном матче с «Хапоэлем Иерусалим» (77:70) он набрал 13 очков) и серебряным призёром Бундеслиги (2023).
«Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры. Кроме того, здесь подобралась отличная команда, каждый из парней, я считаю, привнесёт уникальный набор навыков, парни дополняют друг друга именно так, чтобы принести клубу победы в предстоящем сезоне. Плюс опытный тренер, который добился успеха на самом серьёзном уровне. Я и моя семья в восторге от этого шага, и мне не терпится приехать в Самару, чтобы встретиться со всеми! Я верю, что это будет отличный год!» — сказал Хоукинс.
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