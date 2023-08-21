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Миллер — о Хардене и Эмбииде: не вспомню, чтобы MVP отказывался от игры с другим MVP

Миллер — о Хардене и Эмбииде: не вспомню, чтобы MVP отказывался от игры с другим MVP
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Бывший игрок НБА Реджи Миллер высказался о ситуации со звёздным разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом и его высказываниями в адрес руководства команды. Ранее сообщалось, что Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».

«Всё это печально, потому что Джеймс Харден и Дэрил Мори разделяют один и тот же успех. Джеймс Харден был MVP в «Хьюстоне» под руководством Дэрила Мори, так что грустно это видеть.

Я не могу вспомнить, как MVP отказывался бы от игры с другим MVP. Вы когда-нибудь слышали о ком-то, кто не хотел бы играть с MVP?» — сказал Миллер на канале House of Highlights в YouTube.

Напомним, в 2023 году центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид был признан самым ценным игроком НБА.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

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