«Работал 14 часов без пауз». В аккаунте НБА появилось сообщение якобы от экс-сотрудника

В соцсетях официального аккаунта Национальной баскетбольной ассоциации появилось сообщение, оставленное якобы экс-сотрудником лиги. Он заявил, что условия работы оставляют желать лучшего, при этом акцентировав внимание на деятельности комиссионера Адама Сильвера.
«Как мне выйти из этого аккаунта? Я не работаю здесь уже несколько недель. В любом случае НБА сильно перегружает своих сотрудников, которые ведут её социальные сети. Это происходит в ущерб их здоровью и социальной жизни, а заработная плата составляет меньше 50 тысяч долларов в год после уплаты налогов. Временами я работал по 14 часов без перерывов. Спасибо Адаму Сильверу. Мы не получаем медицинскую страховку, пока не отработаем 90 дней! Это глупо, не правда ли?
Я рад, что уволился. Мне не нужна работа, которая будет мешать мне чувствовать себя счастливым. Сделайте пожертвование на поддержку психического здоровья», – говорится в сообщении.
Сейчас сообщение удалено.
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