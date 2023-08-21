Шакил О'Нил поделился вдохновляющей историей о помощи игроков друг другу

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил поделился вдохновляющей историей чемпиона лиги Стивена Джексона, который рассказал, как помогал ему бывший партнёр по «Сан-Антонио Спёрс» Стив Смит.

«Я научился играть у Стива Смита в «Сан-Антонио Спёрс». В тот день, когда я туда приехал, он дал мне $ 20 тыс. наличными и потратил на меня ещё около $ 10 тыс. — он возил меня по магазинам и купил мне Escalade. Совершенно новый Escalade.

Он также купил мне новую одежду, потому что я был из Техаса. И он сказал мне, что все будут смеяться над моим внешним видом на восточном побережье. Поэтому он не хотел, чтобы я ходил в таком виде. Он заставил меня надеть мешковатые джинсы, но он хотел лучшего для меня. Он заботился обо мне.

Я ходил с ним в церковь. Он приглашал меня обедать с его семьёй. Я видел, как он воспитывал своих сыновей, как он относился к своей жене и баскетболу. Как он тренировался и готовился. Он научил меня быть профессионалом», — приводит слова Джексона Шакил О'Нил на своей странице в социальной сети.

Шакил О'Нил известен своим отношением к благотворительности.

Недавно главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал, как Шакил О'Нил помог ему однажды.