Станислав Ерёмин: Сергей Бабков был невероятно талантливым, он очень недооценён

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин отметил, что призёр чемпионатов мира и Европы Сергей Бабков был недооценённым игроком. Напомним, 21 августа стало известно, что Бабков ушёл из жизни в возрасте 56 лет.

«Я думаю, все, кто знал Сергея Бабкова, сейчас опечалены новостью о его смерти, потому что все к нему относились хорошо. Как игрок он был невероятно талантливым, одним из лучших за всё советское и российское время, а я как игрок и тренер сталкивался со многими высококлассными баскетболистами. Для него забить мяч в кольцо было самой простой вещью, у него могли возникать сложности в комбинациях, но с броском — никогда. Он очень недооценён, потому что всю жизнь был порядочным и скромным человеком.

Во всех матчах за все команды, где он играл, он был лучшим и ключевым игроком, в том числе и на чемпионате мира 1998 года. Мне очень повезло, что я работал с ним в тот период. Никогда не забуду период, когда я занимался селекционной работой в сборной, и тогда мне приходили простейшие протоколы. Когда я смотрел на эти протоколы, это было что-то невероятное, потому что у него процент попаданий был такой же, как у обеих команд, вместе взятых», – приводит слова Ерёмина ТАСС.

Сергей Анатольевич дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России (1994 и 1998), также в его активе серебряная (1993) и бронзовая (1997) медали чемпионатов Европы.