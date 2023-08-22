Дрэймонд Грин — о драфте НБА: большинство генменеджеров чертовски тупые
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в очередной раз высказался о процедуре драфта 2012 года, на которой он был выбран под общим 35-м номером.
«Большинство генменеджеров чертовски тупые. Я доминировал на просмотрах. Но они говорили, что мне не хватает роста, чтобы играть на четвёрке, или что я слишком медленный, чтобы играть третьего номера», — сказал Грин в Podcast P with Paul George.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Грин принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 8,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,9 передачи.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
Ранее Грин выразил мнение, что «Голден Стэйт» должен вывести из обращения номер Кевона Луни.
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