Хабиб объяснил, почему Майкл Джордан, возможно, лучше его

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о легенде Национальной баскетбольной ассоциации Майкле Джордане.

«Что касается Майкла Джордана… Думаю, ментально мы близки. Может быть, он лучше. Может быть, это потому, что я его фанат. Возможно, поэтому я думаю, что он лучше. Но я уверен, что мы близки. Всё, что он говорит, всё, что он делал во всех эпизодах [документального сериала «Последнего танца»], есть и внутри меня», — сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: