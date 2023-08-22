Хабиб объяснил, почему Майкл Джордан, возможно, лучше его

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о легенде Национальной баскетбольной ассоциации Майкле Джордане.
«Что касается Майкла Джордана… Думаю, ментально мы близки. Может быть, он лучше. Может быть, это потому, что я его фанат. Возможно, поэтому я думаю, что он лучше. Но я уверен, что мы близки. Всё, что он говорит, всё, что он делал во всех эпизодах [документального сериала «Последнего танца»], есть и внутри меня», — сказал Хабиб во время встречи с фанатами в Лас-Вегасе.
Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
- 22 августа 2023
-
13:40
-
13:17
-
12:30
-
11:34
-
11:17
-
10:54
-
10:04
-
09:21
-
09:00
-
06:08
-
03:57
-
00:58
-
00:46
-
00:31
- 21 августа 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
18:36
-
18:28
-
17:59
-
17:39
-
17:24
-
16:59
-
16:43
-
16:06
-
15:21
-
14:46
-
14:09
-
13:49