Кевин Гарнетт высказался об Энтони Эдвардсе в преддверии ЧМ-2023

Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт высказался об атакующем защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе.
«Я наблюдаю за Энтони Эдвардсом — он обращает на себя внимание. Знаете, летом, когда никого не видишь в течение нескольких месяцев, а потом вдруг кто-то появляется… Этот парень смотрится чертовски здорово! Он выглядит супермотивированным», – сказал Гарнетт во время интервью.
Напомним, в недавнем товарищеском матче американцев с национальной командой Германии (99:91) в рамках подготовки к чемпионату мира Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, четыре из восьми — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами. Американцы по ходу встречи уступали со счётом 55:71, и именно Энтони сыграл важную роль в итоговой победе своей команды.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.
Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:
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