Ерёмин: в нашем баскетболе наметилась хорошая тенденция — происходит смена чемпиона

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ.
«Во-первых, в последние годы наметилась хорошая тенденция в нашем баскетболе. Может, это кому-то неприятно, но здорово, что происходит смена чемпиона. ЦСКА очень долго и заслуженно доминировал. Им бросили перчатку и «Зенит», и УНИКС. «Локомотив», который играл в финале, грозен сейчас.
Сложно назвать фаворита, но в межсезонье сильно укрепился «Зенит». Они хотят учесть ошибки прошлого года. ЦСКА всегда остается с духом победителя. Любое место, кроме первого, будет неудачей. Президент УНИКСа старается сохранить чемпионский состав. Сезон будет трудным для всех.
Какие сюрпризы ждать в новом сезоне? Возможно, в финале будут играть «Уралмаш» с МБА, но я бы не поставил на это», — приводит слова Ерёмина Legalbet.
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