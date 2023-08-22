Telegraf: «Црвена Звезда» начала переговоры с Алексеем Шведом

Российский разыгрывающий Алексей Швед ведёт переговоры с сербской «Црвеной Звездой», сообщает Telegraf.

По информации источника, руководство «Црвены Звезды» и представители игрока уже начали переговоры о возможном переходе россиянина. Также сообщается, что белградский клуб не единственный, кто нацелен на заключение контракта с 34-летним Шведом: его по-прежнему хотят видеть в своих рядах несколько клубов из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге. Несмотря на это, в «Црвене Звезде» считают, что первая часть переговоров прошла позитивно. Важным фактором может стать то, что Швед уже работал с главным тренером белградцев Душко Ивановичем.

Напомним, ранее Алексей Швед покинул московский ЦСКА после истечения срока контракта.