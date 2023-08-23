Генсек РФБ обсудит на конгрессе ФИБА проведение Россией товарищеских матчей

Генеральный секретарь Российской Федерации Баскетбола Наталья Водопьянова посетит конгресс ФИБА, который пройдёт в Маниле 23-24 августа, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Прославленная баскетболистка заранее вылетела на Филиппины и примет полноценное участие в конгрессе. В том числе Водопьянова обсудит проведение товарищеских матчей и поучаствует в выборах нового президента Международной баскетбольной федерации.

Действующий глава ФИБА малиец Хамане Ньянг уходит в отставку после завершения четырёхлетнего срока пребывания на посту (с 2019 по 2023 годы). Следующий президент Международной баскетбольной федерации будет представлять Азию, а его полномочия также будут действовать четыре года (с 2023 по 2027 годы).