Россия зарядила Иран перед ЧМ. Их выступление покажет и наш уровень

Первый товарищеский матч с Ираном мало чем удивил. Где-то, положа руку на сердце, даже немного расстроил. Классная атмосфера в пермском «Молоте», молодая и боевая сборная России, заметное волнение наших игроков… и такой безвольный Иран.

Андрей Кириленко не обманывал, говоря перед играми, что нашего соперника не стоит недооценивать. Действительно, иранская команда попала на чемпионат мира и через пару недель уже сыграет на главном турнире. Они готовились почти два месяца, но выглядели в первой встрече неважно. Теряли мяч в далеко не самых сложных ситуациях, не могли организовать нападение, промахнулись много штрафных и очень логично проиграли куда более молодой сборной России.

Наши парни действительно с большим уважением отнеслись к оппоненту и старались не повторять того, что произошло с ними в июньской встрече с Беларусью. Тогда, напомним, в первом матче подопечные Зорана Лукича уступили, ведя в счёте почти всё игровое время.

Что же изменилось во втором матче с Ираном?

Вся игра как будто под копирку была срисована с матча номер один. Да, состав изменился. В заявке россиян появились Тимофей Якушин, Сергей Клюев, Максим Барашков и Михаил Беленицкий, а у иранцев выходной получил звёздный ветеран Хаддади, который неважно сыграл в первой встрече.

Сборная России перед вторым матчем с Ираном Фото: РФБ

С первых же атак иранцы пытались найти в себе энергию для ускорения. Бехнам Яхчали забил несколько мячей в проходе и на короткое время вывел свою команду вперёд. Впервые за два матча. Локальное достижение таковым и осталось.

Андрей Мартюк быстро нахватал фолов и в итоге провёл на паркете почти в два раза меньше игрового времени. Зато у собравшихся (как и у тренерского штаба нашей сборной) появился шанс посмотреть на Сергея Клюева и Филиппа Гафурова. Оба старались в защите, но в нападении не были грозной силой, способной смести всё на своём пути.

Андрей Лопатин совсем не был похож на себя. В «омоложенной» сборной Зорана Лукича форвард МБА всегда получал место в схемах главного тренера, поскольку может закрыть сразу несколько позиций. Но 9 августа точно был не день Андрея, который отправил мимо цели все восемь своих попыток с игры, включая все шесть с дальней дистанции.

Двумя самыми результативными игроками стали защитники — Александр Щербенёв и Тимофей Герасимов. Оба подолгу находились с мячом, не боялись атаковать и набрали 22 очка на двоих. Правда, реализовав при этом 6 из 17 бросков с игры.

Тимофей Герасимов в атаке Фото: РФБ

Кто точно удивил, так это Максим Барашков. За неполные 13 минут новичок МБА набрал девять очков, реализовав три дальние попытки из четырёх. Собственно, Барашков один забил столько же, сколько вся сборная Ирана за весь матч (3/16).

Очень продуктивной была связка Беленицкий — Чадов. Оба баскетболиста сборной России выступают за «Нижний Новгород», который тренирует как раз Зоран Лукич, так что все требования наставника они знают лучше других. Михаил вышел в старте, отыграл 20 минут, а Александр набрал 9 очков за 10 минут на паркете.

Сборная показала, что даже в своей молодой версии способна на классе побеждать участников чемпионата мира. Иран же, хочется верить, доволен качественным спаррингом перед тяжёлым турниром. Ни в коем случае нельзя делать далеко идущих выводов после этих игр в Перми, но и недооценивать победы тоже не стоит.

Естественно, смотря на матчи нашей сборной, невольно задумываешься: «А как бы вот эта команда выступила на чемпионате мира?». Ведь в том, что Россия добилась бы своего и вышла туда, наверное, никто не сомневается. Потому что самые сложные матчи парни Зорана Лукича уже выиграли и были одной ногой на ЧМ. Но это теперь только мысли вслух.