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Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум провели совместную тренировку

Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум провели совместную тренировку
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум провели совместную тренировку с известным персональным тренером Дрю Хэнленом. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях специалиста.

Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид и Дрю Хэнлен

Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид и Дрю Хэнлен

Фото: Из личного архива Дрю Хэнлена

Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостону» Джейсона Тейтума в семи встречах (3-4).

Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд Ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборны по итогам регулярных чемпионатов. В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции.

Тейтум точно числится:
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