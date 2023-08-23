Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум провели совместную тренировку

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум провели совместную тренировку с известным персональным тренером Дрю Хэнленом. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях специалиста.
Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид и Дрю Хэнлен
Фото: Из личного архива Дрю Хэнлена
Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостону» Джейсона Тейтума в семи встречах (3-4).
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд Ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборны по итогам регулярных чемпионатов. В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции.
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