Шэмс Чарания назвал двух игроков, которых просмотрит «Бостон» в течение этой недели

Лёгкие форварды Ти Джей Уоррен и Ламар Стивенс в течение этой недели пройдут просмотры в «Бостон Селтикс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отмечается, что в ростере «Бостона» вакантны два места.

В минувшем регулярном сезоне 29-летний Уоррен в составе «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз» принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 7,5 очка, 2,9 подбора и одну результативную передачу при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 32,8.

Тем временем 26-летний Стивенс за «Кливленд Кавальерс» отыграл 62 встречи, проводя на площадке 18,1 минуты. На счету форварда 5,3 очка, 3,3 подбора и 0,5 передачи в среднем при общем проценте реализации бросков с игры 44,8, трёхочковых — 31,6.