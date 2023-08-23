«Орландо» подпишет контракт с чемпионом конкурса по броскам сверху

«Орландо Мэджик» и разыгрывающий Мэк Маккланг достигли соглашения по поводу подписания частично гарантированного контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Таким образом, в составе флоридского клуба будут числиться 16 баскетболистов, включая двух игроков на двусторонних соглашениях.
В минувшем регулярном сезоне 24-летний Маккланг в составе «Филадельфии Сиксерс» принял участие в двух матчах, набирая в среднем 12,5 очка, пять подборов и 4,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 36,4.
Защитник также стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2021 году Маккланг выставил свою кандидатуру на драфт, однако не был выбран ни одной командой.
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