Брайан Уиндхорст: сейчас фанаты НБА стали гораздо более образованными, чем когда-либо

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что современные болельщики Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали больше разбираться в тонкостях работы лиги. В частности, Уиндхорст отметил повышенный интерес со стороны фанатов к вопросам зарплат баскетболистов.
«Они [болельщики] понимают, по какому принципу работают контракты. У них есть базовые знания о зарплатных ведомостях. В целом сейчас фанаты стали гораздо более образованными, чем когда-либо», — заявил Уиндхорст в подкасте The Old Man & the Three.
Напомним, уже в сезоне-2023/2024 между НБА и профсоюзом её игроков вступит в силу новое коллективное соглашение. Это официальный договор между комиссионером, 30 владельцами команд и баскетболистами, который во многом определяет курс развития лиги в ближайшие семь лет.
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