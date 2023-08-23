Эван Тёрнер рассказал о предвзятости НБА к определённым командам

Экс-игрок НБА Эван Тёрнер вспомнил слова своего бывшего партнёра по «Филадельфии Сиксерс» Элтона Брэнда перед седьмой игрой серии плей-офф 2012 года с «Бостон Селтикс».

«Я помню как перед седьмой игрой серии я был очень взволнован и рад, но ко мне подошёл Элтон Брэнд и сказал, что чтобы мы смогли по счёту обыграть «Бостон» на одно очко, нам по-настоящему надо их переиграть на 15 очков.

Он говорил мне о том, что НБА — это бизнес, это развлечение. «Большая тройка Майами» уже ждёт в финале конференций, какую серию вам больше хотелось бы увидеть? Да я бы и сам не смотрел серию «Сиксерс» — «Хит», ну вот давайте будем честными», — рассказал Тёрнер на подкасте Гилберта Аренаса.

Седьмая игра оказалась за «Селтикс», но потом проиграли серию с «Майами» в финале конференции.