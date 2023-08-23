Дирк Новицки прибыл на Филиппины в преддверии чемпионата мира по баскетболу

Прославленный немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прибыл на Филиппины, где пройдёт предстоящий чемпионат мира по баскетболу — 2023.

Дирк Новицки Фото: twitter.com/FIBAWC

Отметим, что Новицки в составе сборной Германии провёл 153 матча на международной арене. Более того, тяжёлый форвард стал первым игроком в истории, чей номер вывели из обращения национальной командой — произошло это в сентябре прошлого года перед стартом чемпионата Европы.

Напомним, чемпионат миру — 2023 примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).