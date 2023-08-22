США с Эдвардсом или Франция с Гобером? Пять сборных с лучшими стартовыми пятёрками на ЧМ

Считаные дни остаются до старта чемпионата мира по баскетболу. Составы сформированы, товарищеские матчи проведены, и команды потихоньку прибывают на место проведения турнира, чтобы начать подготовку к первому групповому этапу.

Это значит, что пора поговорить о том, какие сборные везут на мировое первенство лучших игроков планеты. Представляем вам пятёрку национальных команд с сильнейшими стартовыми пятёрками.

Сборная США

Энтони Эдвардс Фото: Matthias Stickel/Getty Images

Полная заявка: Паоло Банкеро, Микал Бриджес, Джейлен Брансон, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Джош Харт, Брэндон Ингрэм, Джарен Джексон-младший, Кэм Джонсон, Уокер Кесслер, Бобби Портис, Остин Ривз.

Предполагаемая стартовая пятёрка: Энтони Эдвардс (SG) – Джейлен Брансон (PG) – Микал Бриджес (G/F) – Брэндон Ингрэм (F) – Джарен Джексон-младший (PF/C).

Когда главного тренера сборной США Стива Керра спросили о том, как будет выглядеть его стартовая пятёрка на чемпионате мира, он не был готов дать ответ.

«Как правило, всё наладится в течение первых двух недель в тренировочном лагере. Мы как тренерский штаб каждый день просматриваем записи, обсуждаем различные комбинации, а затем думаем о возможных заменах.

Но это нелегко, потому что в НБА речь обычно идёт о 12 стартовых игроках. Все эти ребята – стартеры и отличные игроки. Однако в ФИБА всё это не имеет значения. На кону не стоят контракты. Никого не обменивают. Мы проведём вместе шесть недель, и я ожидаю, что здесь всё будет так же, как и на Олимпиаде в 2021-м в плане отдачи, усилий, энергии и интенсивности. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил наставник.

И действительно, выбор ему предстоит непростой. Команда США – менее звёздная, чем могла бы быть, но при этом изобилует молодыми талантами. Джош Харт и Бобби Портис являются самыми возрастными игроками в сборной, при этом им обоим всего по 28 лет. И ни один, ни другой не будет выходить в стартовой пятёрке. Тогда кому же Керр доверит такую честь?

Дуэт Брансона и Эдвардса в бэк-корте будет ответственным за нападение. Энт является главной атакующей угрозой в сборной США, если не лучшим её игроком. В прошлом году он в среднем набирал по 24,6 очка и 5,8 подбора при 45,9% с игры и 36,9% из-за дуги – все эти показатели стали для него рекордными в карьере. Ну а за место в стартовом составе с Эдвардсом будут соревноваться Тайриз Халибёртон и Остин Ривз, которые также заметно прибавили в прошедшем сезоне.

Трипл-Джей, лучший защищающийся игрок прошедшего чемпионата, будет основным звеном в обороне с его блок-шотами. На позицию «большого» также будет претендовать лучший новичок года Паоло Банкеро, ну а Бобби Портис наверняка выступит в привычной ему роли шестого игрока.

Ингрэм – самый результативный среди доступных вингов, который может атаковать кольцо с любой точки на площадке. В паре с ним третьего или второго номера мог бы играть Микал Бриджес – двусторонний игрок, отличный защитник и исполнитель трёхочковых, проявивший себя в «Бруклине».

Сборная Франции

Сборная Франции на Евро-2022 Фото: Abdulhamid Hosbas/Getty Images

Полная заявка: Николя Батюм, Нандо де Коло, Изайя Кординье, Мустафа Фалль, Эван Фурнье, Сильвен Франсиско, Руди Гобер, Матиас Лессор, Эли Окобо, Якуба Уаттара, Терри Тарпей, Гершон Ябуселе.

Предполагаемая стартовая пятёрка: Николя Батюм (SF) – Гершон Ябуселе (PF) – Эван Фурнье (SG) – Нандо де Коло (PG) – Руди Гобер (C).

На предстоящем чемпионате мира в состав сборной Франции вернутся Нандо де Коло и Николя Батюм, пропустившие Евробаскет в прошлом году. А это значит, что главный тренер Венсан Колле будет полагаться на тот же состав, который был у него на Олимпиаде в Токио в 2021-м. На обоих турнирах коллектив завоевал серебряные медали, поэтому и в этом году Франция заслуженно считается одним из фаворитов.

Присутствие Гобера и Фурнье в стартовой пятёрке не обсуждается – они не пропустили ни одного международного турнира с 2014 года и были ведущим дуэтом как на Играх в Токио, так и на прошлогоднем Евробаскете. Там Эван был лидером команды по результативности (18,8 очка), а Руди – по собранным подборам (9,8).

Гобер также набирал 12,8 очка и 1,2 блок-шота за игру, став самым эффективным в команде с коэффициентом полезности в 17,9. По итогам европейского первенства он был включён в его символическую пятёрку.

Но с «ядром» французской сборной всё было понятно. Главной интригой оставалось решение первого номера прошедшего драфта Виктора Вембаньямы. Колле надеялся, что он поедет на чемпионат мира, но Вемби не стал рисковать здоровьем накануне первого сезона в НБА в составе «Сан-Антонио». Поэтому, как и в прошлом году, позицию тяжёлого форварда займёт Гершон Ябуселе.

Франк Нтиликина из «Шарлотт» также должен был отправиться на чемпионат мира, но получил травму подколенного сухожилия во время подготовки и был заменён на Изайю Кординье.

Сборная Австралии

Джош Гидди Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Полная заявка: Ксавье Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Гоулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кэй, Патти Миллз, Дуоп Рит, Матисс Тибулл, Джек Уайт

Предполагаемая стартовая пятёрка: Джош Гидди (PG) – Патти Миллз (SG) – Джош Грин (SF) – Ник Кэй (PF) – Дуоп Рит (С).

Согласно официальному рейтингу ФИБА, Австралия является третьей сильнейшей командой на турнире. И это неудивительно, ведь 10 из 12 игроков её заявки на данный момент выступают в НБА.

С задней линией у австралийцев всё более-менее очевидно. Опытный Патти Миллз, для которого предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере, долгое время был лидером команды, в том числе на бронзовой Олимпиаде-2020. Помимо вклада в игру, он обеспечивает ветеранское присутствие в раздевалке, что должно положительно сказаться на молодых игроках. Например, на Джоше Гидди, в паре с которым и будет выступать Миллз.

Гидди – восходящая звезда «Оклахомы», перспективный разыгрывающий с ростом гораздо выше среднего (206 см). В прошлом сезоне он доказал, что может вести за собой нападение и создавать моменты для партнёров по команде, набирая по 16,6 очка и 6,2 передачи за матч. Ожидается, что его плеймейкерские способности станут ключевым аспектом игры сборной в нападении.

Занять место универсального винга Джоша Грина в стартовой пятёрке попробует Матисс Тибулл. Это игроки схожего плана, при этом Тибулл является одним из самых талантливых в составе команды с точки зрения игры в защите. Но он, пускай и прибавил с момента обмена в «Портленд», чуть уступает Грину в плане набора очков. Так что выбор «тройки» в старт будет зависеть от потребности команды в одном или другом компоненте.

Позицию третьго номера также можно было отдать и возрастному Джо Инглсу, но в прошедшем сезоне он неплохо справлялся и во втором звене «Милуоки», так что наверняка будет выходить со скамейки.

Что касается позиции пятого номера, тут у австралийцев возникла одна неприятность – Джок Ландейл, который должен был стать стартовым центровым команды, на прошлой неделе получил травму голеностопа в товарищеском матче с Южным Суданом. Теперь единственная оставшаяся у «бумеров» опция – это Дуоп Рит.

Сборная Канады

Шей Гилджес-Александер Фото: Alex Camara/Getty Images

Полная заявка: Кайл Александр, Никил Александр-Уолкер, Ар Джей Барретт, Трей Белл-Хайнс, Диллон Брукс, Лугенц Дорт, Зак Эди, Мелвин Эджим, Шей Гилджес-Александер, Келли Олиник, Кевин Пангос, Дуайт Пауэлл, Филип Скрабб, Томас Скрабб

Предполагаемая стартовая пятёрка: Ар Джей Барретт (SG) – Шей Гилджес-Александер (PG) – Диллон Брукс (SF) – Келли Олиник (PF) – Дуайт Пауэлл (C).

Накануне чемпионата мира сборная Канады недосчиталась сразу двоих звёздных игроков, в самом недавнем прошлом ставших чемпионами НБА: Джамала Маррея и Эндрю Уиггинса. Первому предоставили время на восстановление после триумфального сезона с «Денвером», а второй решил сосредоточиться на подготовке к предстоящему чемпионату после того, как провёл всего 37 игр в прошлом году.

Так что лидером канадской команды на турнире должен стать Шей Гилджес-Александер. Он потрясающе провёл минувший сезон: набирал 31,4 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора за «Тандер» и был включён в первую символическую пятёрку НБА, а также попал на свой первый Матч всех звёзд.

Ар Джей Барретт из «Никс», который готовился стать для канадцев шестым игроком, в итоге заменил Маррея в задней линии. Он испытывал трудности в прошедшем плей-офф, но провёл достойный регулярный сезон, в среднем набирая по 19,6 очка, 5,0 подбора и 2,8 передачи.

Позицию третьего номера между собой поделят Диллон Брукс и Лугенц Дорт. Оба – качественные защитники, особенно на периметре, и не боятся идти в контакт. Но из-за высокого роста и чуть более точного броска предпочтение наверняка отдадут именно Бруксу.

Бигменов в заявке команды не так много, так что тут выбор очевиден – это будет связка опытных Келли Олиника и Дуайта Пауэлла. Но бороться с ветеранами за место в стартовой пятёрке будет и восходящая звезда студенческого баскетбола – 224-сантиметровый Зак Эди, ставший лучшим игроком 2023 года в NCAA.

Сборная Германии

Деннис Шрёдер на Евро-2022 Фото: Pedja Milosavljevic/Getty Images

Полная заявка: Исаак Бонга, Франц Вагнер, Нильс Гиффей, Юстус Холлац, Мориц Вагнер, Давид Кремер, Йоханнес Фойгтман, Маодо Ло, Андреас Обст, Деннис Шрёдер, Даниэль Тайс, Йоханнес Тиман.

Предполагаемая стартовая пятёрка: Андреас Обст (SG) – Деннис Шрёдер (PG) – Франц Вагнер (SF) – Йоханнес Фойгтман (PF/C) – Даниэль Тайс (PF/С)

Сборная Германии на чемпионате мира будет выступать под предводительством Денниса Шрёдера. На Евробаскете-2022 30-летний разыгрывающий набирал по 22,1 очка и 7,1 передачи и вошёл в символическую пятёрку турнира. Единственное, что может помешать ему повторить успех и в этом году – это травма ахилла, с которой он, по слухам, мучился на протяжении всего лета. Однако сам Шрёдер уверен, что прибудет в Окинаву готовым на 100 процентов.

Второй звездой немецкой команды, как и в прошлом году, будет Франц Вагнер из «Орландо». Он провёл впечатляющий второй сезон в НБА, в среднем набирая по 18,6 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи. Его старший брат, Мориц, также отправится на чемпионат мира. При этом ожидается, что он будет выходить на площадку со скамейки – во всяком случае, так дела обстояли в ходе недавних товарищеских матчей.

При выборе «больших» Гордон Херберт отдавал предпочтение экс-игроку ЦСКА Йоханнесу Фойгтману и Дэниэлю Тайсу из «Индианы», пока Мориц обеспечивал набор очков со скамейки. Тайс наконец начал получать игровое время после того, как в прошедшем сезоне провёл всего семь матчей из-за травмы колена и конкуренции в передней линии «Пэйсерс». И он, и Фойгтман достойно проявили себя в недавнем матче со сборной США (91:99), оформив дабл-дабл по очкам и подборам (11+10 и 12+13 соответственно).

Ну а Андреас Обст из «Баварии» является, пожалуй, лучшим среди доступных атакующих защитников и должен стать главной угрозой из-за трёхочковой линии. В случае чего у Германии также есть Маодо Ло из «Альбы».