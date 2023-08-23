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«А я буду их тренером!» Вучевич назвал пятёрку лучших действующих баскетболистов из Европы

«А я буду их тренером!» Вучевич назвал пятёрку лучших действующих баскетболистов из Европы
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Центровой «Чикаго Буллз» и сборной Черногории по баскетболу Никола Вучевич назвал свою пятёрку лучших действующих баскетболистов из Европы.

Вопрос журналиста: «Никола, назови свою пятёрку лучших европейцев, которые ещё не завершили карьеру».

Никола Вучевич: «Разыгрывающим у меня будет Лука Дончич, а атакующим защитником — Богдан Богданович. Далее — Лаури Маркканен. На четвёрке и пятёрке у меня будут Яннис Адетокунбо и Никола Йокич. А я тем временем буду их тренером!»

Вучевич ответил на вопрос в преддверии чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, турнир примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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