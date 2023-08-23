«И чего вы хотите от Джеймса?» Стивен Эй Смит — о штрафе на $ 100 тыс. для Хардена

Именитый телеведущий шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит высказался о штрафе на $ 100 тыс., наложенном на звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена за резкие высказывания в адрес генерального менеджера клуба Дэрила Мори.

«И чего вы хотите от Джеймса Хардена? Чтобы он отправил эти $ 100 тыс. монетами? Будто он что-то заметит… Напомню, он входит в шестёрку самым высокооплачиваемых баскетболистов в истории НБА», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что, согласно порталу Spotrac, Джеймс Харден занимает лишь восьмое место в списке суммарного заработка в истории НБА.

Восьмёрка выглядит следующим образом:

Леброн Джеймс — $ 431 859 107. Крис Пол — $ 359 109 419. Кевин Дюрант — $ 350 297 591. Расселл Уэстбрук — $ 336 430 062. Кевин Гарнетт — $ 334 304 240. Коби Брайант — $ 323 312 307. Стефен Карри — $ 302 806 362. Джеймс Харден — $ 301 660 574.