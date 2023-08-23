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«И чего вы хотите от Джеймса?» Стивен Эй Смит — о штрафе на $ 100 тыс. для Хардена

«И чего вы хотите от Джеймса?» Стивен Эй Смит — о штрафе на $ 100 тыс. для Хардена
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Именитый телеведущий шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит высказался о штрафе на $ 100 тыс., наложенном на звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена за резкие высказывания в адрес генерального менеджера клуба Дэрила Мори.

«И чего вы хотите от Джеймса Хардена? Чтобы он отправил эти $ 100 тыс. монетами? Будто он что-то заметит… Напомню, он входит в шестёрку самым высокооплачиваемых баскетболистов в истории НБА», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что, согласно порталу Spotrac, Джеймс Харден занимает лишь восьмое место в списке суммарного заработка в истории НБА.

Восьмёрка выглядит следующим образом:

  1. Леброн Джеймс — $ 431 859 107.
  2. Крис Пол — $ 359 109 419.
  3. Кевин Дюрант — $ 350 297 591.
  4. Расселл Уэстбрук — $ 336 430 062.
  5. Кевин Гарнетт — $ 334 304 240.
  6. Коби Брайант — $ 323 312 307.
  7. Стефен Карри — $ 302 806 362.
  8. Джеймс Харден — $ 301 660 574.
Реакция профсоюза игроков НБА:
Профсоюз игроков НБА оспорит штраф организации, наложенный на Джеймса Хардена
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