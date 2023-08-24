«Ценю год, который мы провели». Брюс Браун обратился к «Денверу» после чемпионского сезона

Лёгкий форвард «Индианы Пэйсерс» Брюс Браун обратился к игрокам, тренерскому штабу и болельщикам «Денвер Наггетс», с которым баскетболист выиграл минувший розыгрыш плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Специально для товарищей по команде и тренерскому штабу: я ценю год, который мы провели вместе. О лучшем я не мог и мечтать. Вы, ребята, были готовы работать круглосуточно и без выходных. Люблю вас всех! Фанатам: спасибо за любовь и поддержку на протяжении всего этого года, никогда раньше не чувствовал ничего подобного!

Спасибо всем друзьям, которых я завёл в городе Денвер — я определённо буду скучать. С любовью!» — написал Браун в социальных сетях.

Напомним, после открытия рынка свободных агентов в июле 27-летний баскетболист заключил с «Индианой» двухлетний контракт на общую сумму $ 45 млн. В сезоне-20242/2025 предусмотрена опция команды.