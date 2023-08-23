Okko эксклюзивно покажет Кубок Европы по баскетболу

Okko будет эксклюзивно показывать Кубок Европы по баскетболу. Согласно контракту, Еврокубок будет доступен Okko с сезона-2023/2024 до 2025/2026 включительно. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть матчи без дополнительной платы.

Новый контракт позволит увеличить объёмы баскетбола в Okko и обеспечит сервису лидирующие позиции в сегменте. Ранее Okko стал эксклюзивным вещателем Евролиги до сезона-2025/2026 и заключил эксклюзивный контракт с «Зенитом», получив статус домашней платформы для видеоконтента о жизни клуба.

В новом сезоне Okko также эксклюзивно покажет Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, Кубок Хайретдинова в Нижнем Новгороде, серию клубных товарищеских матчей с «Глориа Спортс Арена» и «Космос Спортс Центр» в Турции, турнир, приуроченный к 50-летию клуба «Игокеа» в Республике Сербской, и другие баскетбольные события с участием российских клубов.

До конца августа подписку «Оптимум+Спорт» можно оформить за 299 рублей в месяц и получить доступ ко всем спортивным трансляциям в Okko, от Евролиги до Ла Лиги, а также крупнейшей коллекции фильмов, сериалов и мультфильмов. Если при этом не отключать автопродление, то подписка будет целый год продлеваться по специальной цене 299 рублей в месяц.

«Баскетбол – одно из ключевых спортивных направлений для Okko. Получив эксклюзивные права на показ Евролиги, мы пошли дальше и теперь с удовольствием объявляем о том, что эксклюзивно покажем Еврокубок. А ещё поклонники баскетбола могут смотреть в Okko локальные кубки и товарищеские матчи с участием главных клубов России и всё многообразие киноконтента. Спешите оформить подписку по специальной цене!» — сказал руководитель направления «Okko Спорт» Олег Манжа.