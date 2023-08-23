Джефферсон рассказал, кто из пары Пирс — Уэйд был лучше для броска на последней секунде

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон признался, что считал Пола Пирса более опасным игроком, чем Дуэйна Уэйда, если речь шла о решающем броске в концовках матчей.

«Вот что я скажу — если бы речь шла о последней секунде, я бы, наверное, больше боялся Пола Пирса, чем Дуэйна Уэйда. Я говорю не о трёхочковом броске, а о любой ситуации, когда игрок говорит: «Дайте мне мяч — я иду на бросок», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

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Ранее Джефферсон выразил мнение, что звёздный центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид в будущем может пополнить ряды «Нью-Йорк Никс».