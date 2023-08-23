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Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида
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Популярные в соцсетях близнецы Джонни и Оли (Jonny & Ollie) встретились со звёздным центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, который сфотографировался с ними и в качестве подарка вручил подписанные кроссовки. Один из мальчиков от переизбытка эмоций расплакался.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида:

Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостону» Джейсона Тейтума в семи встречах (3-4).

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 31,9 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал четыре передачи.

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