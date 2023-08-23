Катарский шейх Сауд Али Аль Тани стал новым президентом ФИБА

Конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА), состоявшийся в Маниле (Филиппины), избрал нового президента международной федерации на цикл 2023-2027 годов. Пост занял катарский шейх Сауд Али Аль Тани. На этой должности он сменит Хамане Нианга. Сауда Али Аль Тани выбрали единогласно.

В предыдущем цикле, который начался в 2019 году, Шейх Сауд Али Аль Тани был вице-президентом ФИБА. Кроме того, он был президентом Федерации баскетбола Катара и вице-президентом Олимпийского комитета Катара. Также с 2002 года он занимал пост президента ФИБА-Азия.

«Для меня большая честь взять на себя эту ответственность. Сейчас я представляю интересы всех 212 федераций в пяти регионах. Баскетбол – это глобальный вид спорта, и в этом наша самая главная сила. Сейчас я могу дать только одно обещание – буду усердно работать с руководителями ФИБА и всем Центральным советом на благо баскетбола и ФИБА в целом», — приводит слова Сауда Али Аль Тани Basket News.