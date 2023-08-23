Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Катарский шейх Сауд Али Аль Тани стал новым президентом ФИБА

Катарский шейх Сауд Али Аль Тани стал новым президентом ФИБА
Аудио-версия:
Комментарии

Конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА), состоявшийся в Маниле (Филиппины), избрал нового президента международной федерации на цикл 2023-2027 годов. Пост занял катарский шейх Сауд Али Аль Тани. На этой должности он сменит Хамане Нианга. Сауда Али Аль Тани выбрали единогласно.

В предыдущем цикле, который начался в 2019 году, Шейх Сауд Али Аль Тани был вице-президентом ФИБА. Кроме того, он был президентом Федерации баскетбола Катара и вице-президентом Олимпийского комитета Катара. Также с 2002 года он занимал пост президента ФИБА-Азия.

«Для меня большая честь взять на себя эту ответственность. Сейчас я представляю интересы всех 212 федераций в пяти регионах. Баскетбол – это глобальный вид спорта, и в этом наша самая главная сила. Сейчас я могу дать только одно обещание – буду усердно работать с руководителями ФИБА и всем Центральным советом на благо баскетбола и ФИБА в целом», — приводит слова Сауда Али Аль Тани Basket News.

Материалы по теме
Фото
ФИБА показала кубок, который получит победитель мужского чемпионата мира — 2023
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android